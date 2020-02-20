قاذفات القنابل الروسية تحلق فوق البحر الأسود

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفتي قنابل روسيتين حلقتا في سماء البحر الأسود، بالوقت الذي يشهدا توترًا بالعلاقات بين روسيا وتركيا.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن قاذفتي القنابل من طراز Tu-22M3 حلقتا أعلى البحر الأسود وقطعتا مسافة 4.5 ألف كيلومتر، مشيرة إلى أن قاذفات القنابل نفذت أربع جولات فوق مياه البحر الأسود.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن وزارة الدفاع أكدت في بيانها أن قاذفتي القنابل نفذتا جولة مخططة في منطقة محايدة بالبحر الأسود وأن قاذفتي القنابل قطعتا مسافة نحو 4.5 ألف كيلومتر وحلقتا لأكثر من خمس ساعات.

هذا ورافقت مقاتلات المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية قاذفات القنابل طوال جولتها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي توترت فيه العلاقات بين موسكو وأنقرة بسبب الهجوم العسكري الواسع لجيش النظام السوري في إدلب التي تقيم فيها تركيا نقاط مراقبة عسكرية، واعتبار روسيا أمس تهديد تركيا بعملية عسكرية في إدلب بمثابة “سيناريو سيئ” وغير مقبول، وكذلك إعلان الرئيس رجب أردوغان من العاصمة الأوكرانية كييف عدم اعتراف بلاده بضم روسيا جزيرة القرم.

وتحلق القاذفات الروسية والمروحيات المضادة للغواصات، بشكل دوري في الأجواء الدولية فوق المحيطات المتجمد الشمالي والأطلسي والهادئ وفي سماء البحر الأسود، بشكل استعراضي ولتأمين الحدود البحرية للبلاد.

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