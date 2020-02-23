انخفاض احتياطي المركزي التركي 9.2 مليار دولار في 20 يومًا

أنقرة (زمان التركية) – انخفض صافي الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي التركي خلال 20 يوما حوالي 27%.

وانخفض صافي الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي من 33 مليار و917 مليون دولار في 31 يناير الماضي إلى 24 مليار 733 مليون دولار في 20 فبراير الجاري، مما يعني أن نسبة الانخفاض بلغت في 20 يوما حوالي 9.2 مليار دولار بنسبة 27%. وفق صحيفة (سوزوجو) التركية.

وكانت وكالة (بلومبيرج) زعمت أن البنوك العامة في تركيا باعت رقما هائلاً من العملات الأجنبية من أجل وقف تراجع الليرة، ببعدما ارتفع سعر صرف الدولار إلى حوالي 6.12 ليرة.

وكانت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية قالت إن العجز في النقد الأجنبي لدى البنوك العامة كان في 31 يناير المنصرم قد بلغ 2 مليار و15 مليون دولار، ثم ارتفع إلى 4 مليارات و 630 مليون دولار في 14 فبراير الحالي.

وارتفع الدولار اليوم الأحد أمام الليرة التركية إلى 6.10 ليرات بعدما كان 5.98 ليرة في نهاية شهر يناير، بينما انخفض صافي الاحتياط في البنك المركزي بمقدار 9.2 مليار دولار في الفترة نفسها.