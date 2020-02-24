الكرملين: تركيا تسلح “الإرهابيين” بآليات عسكرية خطيرة وتخرق “سوتشي”

موسكو (زمان التركية) – اتهم المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، تركيا بإمداد مسلحي المعارضة السورية بأسلحة ثقيلة بما يخالف اتفاقية سوتشي التي تم التوصل لها قبل عام.

وقال ديميتري بيسكوف: “بعض المعدات العسكرية الخطيرة يتم انتقالها إلى أيادي الإرهابيين الموجودين في إدلب. وكل هذا لا يساعد في عودة الأمور إلى طبيعتها في المنطقة”.

وأضاف بيسكوف: “في هذه الحالة يمكننا أن نقول بوضوح إن تركيا لا تنفذ التزاماتها والشروط التي نصت عليها اتفاقية سوتشي، التي تنص على سحب الأسلحة الثقيلة، وتحديد شريط الحدود التركي؛ والتي تم توقيعها قبل عام بين رئيسي البلدين”.

يشار إلى أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى نتيجة في المفاوضات التي تجرى على مستوى رفيع بين تركيا وروسيا حتى على مستوى الرؤساء، من أجل وقف إطلاق النار في إدلب.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، وأكد الرئيسان على ضرورة تطبيق اتفاقية سوتشي كاملة لحل الأزمة الراهنة.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار فورًا في إدلب.

في السياق ذاته، من المقرر أن يلتقي رجب أردوغان مع فلاديمير بتوين وأنجيلا ميركل وإيمانويل ماكرون في 5 مارس/ آذار المقبل، في قمة رباعية، لاحتواء الأزمة في إدلب.

وأمس قالت أنباء إن المقاتلات الحربية الروسية قصفت محيط نقطةٍ مراقبة تركية في بلدة “إحسم” بجبل الزاوية جنوب إدلب.

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