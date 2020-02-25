كبرى منتجي الدراجات النارية في تركيا تتقدم بطلب إفلاس

ازمير (زمن التركية)ــ قدمت أحد شركاء “Ramzey Motorsiklet” للدراجات النارية، الشركة التي بدأت عملها في السوق التركي قبل نحو 50 عاما طلب إشهار إفلاس للقضاء.

ودشنت شركة “رمزي” للدراجات النارية خط إنتاجها الأول داخل ورشة صغيرة، وبمرور الوقت تحولت إلى أحد أهم منتجي الدراجات النارية في تركيا، كما تمتلك الشركة فروعًا في عدد من الدول الأفريقية بجانب مصنعها في مدينة توزلا.

بعد تشميع مصنع الشركة في توزلا بسبب أزمة بين الشركاء في الشركة رفعت إيبرو رمزي، نجلة مؤسس الشركة أنجين رمزي، دعوى إفلاس بعد أن زعمت أنها دائنة للشركة بمبلغ 1.8 مليون ليرة.

وذكر موقع ديكان أن الدائرة الثانية للمحكمة التجارية في إسطنبول ستنظر الجلسة الأولية للدعوى القضائية في مايو/ أيار القادم.

وتواصل الأزمة الاقتصادية العصف بأقدم الشركات في كل القطاعات داخل تركيا.

يشار إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالي الشركات التركية التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.

وعلى وقع تراجع قيمة الليرة التركية منذ 2018، ارتفع معدل التضخم في تركيا بشكل كبير.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في تركيا 12.15 بالمئة على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما سجل التضخم في تركيا خلال ديسمبر/ كانون الثاني الماضي 11.84 في المائة.

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