تركيا.. إفلاس شركة ضخمة لإنتاج الكهرباء

إسطنبول (زمان التركية) – أعلنت شركة “ياني” لإنتاج الكهرباء، إفلاسها، بعد أن بلغت عجزت عن سداد مديونيات البنوك والمستحقين.

شركة “يني” المتخصصة في إنتاج الكهرباء، تمتلك محطة ضخمة لإنتاج الكهرباء في تركيا بقدرة 850 ميجاوات، وهي شريك بنسبة 60% من الأسهم في شركة “Unit” التي يملكها الرئيس السابق لنادي جلطة سراي أونال آيصال.

وأعلنت الشركة إفلاسها بعد بلغت مديونيات آيصال للبنوك والمستحقين أكثر من نحو 4 مليارات ليرة تركية.

المحكمة التجارية في مدينة جيبزى أعلنت إفلاس شركة يني لإنتاج الكهرباء اعتبارًا من 20 فبراير/ شباط الجاري، بموجب المادة 179 من قانون الإفلاس، بعد أن وصلت قيمة مديونياتها نحو 405 مليون ليرة تركية للبنوك والمستحقين.

واستسلمت العديد من الشركات للإفلاس في مختلف القطاعات بدءا من قطاع الإنشاء، وهو الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية، وصولا إلى قطاعي المنسوجات والأدوية.

وعلى وقع تراجع قيمة الليرة التركية منذ 2018، ارتفع معدل التضخم في تركيا بشكل كبير.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في تركيا 12.15 بالمئة على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما سجل التضخم في تركيا خلال ديسمبر/ كانون الثاني الماضي 11.84 في المائة.

يشار إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالي الشركات التركية التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.

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