تركيا ترفع حصة صادراتها من الطماطم إلى روسيا

موسكو (زمان التركية) – أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان أن كمية الطماطم المصدرة من تركيا إلى روسيا زادت من 150 ألف طن إلى 200 ألف طن.

وقالت الوزيرة روهصار بيكجان، في تغريدة على تويتر: “نتيجة للجهود الكثيفة التي تبذلها وزارتنا حتى اليوم، زادت صادرات تركيا من الطماطم لروسيا إلى 200 ألف طن. نتمنى أن يكون ذلك خيرًا لقطاعنا. وسنواصل في وزارة التجارة تسهيل مساعينا لفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا الزراعية، وعلى رأسها الفواكه والخضروات الطازجة”.

وفقًا للقرار الصادر عن وزارة الزراعة الروسية، فقد تمت زيادة حصة واردات تركيا من الطماطم التركية من 150 ألف طن إلى 200 ألف طن.

يشار إلى أن تركيا قلصت بشكل كبير الواردات التركية وطبقت نظام الحصص، بعد حظر سابق على الواردات، عقب إسقاط تركيا الطائرة الحربية الروسية على الحدود مع سوريا في عام 2015.

وكان عضو مجلس إدارة بورصة تجارة أنطاليا في تركيا، جنيد دوغان، اشتكى في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، من أن تركيا استنفدت حصتها من صادرات الطماطم إلى روسيا المحددة بـ 150 ألف طن.

وتعيد روسيا العديد من شحنات الطماطم إلى تركيا بسبب إصابتها بالأمراض.

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