تركيا.. 5 شركات بقطاعات مختلفة تشهر إفلاسها

أنقرة (زمان التركية) – شهد الأسبوع الحالي إفلاس خمس شركات جديدة في عدة ولايات تركية بقطاعات مختلفة.

السلطات القضائية في تركيا أصدرت قرارات إفلاس بحق شركتان في إسطنبول وشركة في أضنة وشركة في مرسين جنوب تركيا وشركة في سامسون شمال البلاد.

وفيما يلي الشركات الخمس الصادر بحقها قرارات إفلاس:

– كالكافان لوجستيك: قضت الدائرة الأولى للمحكمة التجارية في مرسين بإفلاس الشركة استنادا إلى ملف القضية رقم 737/ 2018.

– ألبالي للمنسوجات: قررت الدائرة الثانية للمحكمة التجارية في إسطنبول إفلاس الشركة استنادا إلى ملف القضية رقم 949/ 2018.

– أونفارما للأدوية: قضت الإدارة العامة للسجل التجاري في سامسون بإفلاس الشركة.

– أنيل للإنشاء والسياحة: قضت الدائرة الأولى للمحكمة التجارية في أضنة بإفلاس الشركة استنادا إلى ملف القضية رقم 1145/ 2018.

-ريتال تو للتسويق: قضت الدائرة الأولى للمحكمة التجارية في إسطنبول بإفلاس الشركة إلى على الملف رقم 44/ 2019 بتاريخ 13/02/ 2020.

واستسلمت العديد من الشركات للإفلاس في مختلف القطاعات بدءا من قطاع الإنشاء، وهو الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية، وصولا إلى قطاعي المنسوجات والأدوية.

وعلى وقع تراجع قيمة الليرة التركية منذ 2018، ارتفع معدل التضخم في تركيا بشكل كبير.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في تركيا 12.15 بالمئة على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما سجل التضخم في تركيا خلال ديسمبر/ كانون الثاني الماضي 11.84 في المائة.

يشار إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالي الشركات التركية التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.

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