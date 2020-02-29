أردوغان طلبت من بوتين السماح بالتعامل مباشرة مع جيش النظام

إسطنبول (زمان التركية)ــ قال الرئيس التركي رجب أردوغان، اليوم السبت، متحدثًا لأول مرة بعد مقتل 33 جنديًا في غارة جوية استهدفت القوات التركية في إدلب شمال سوريا، إنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إفساح الطريق للجيش التركي ليتعامل مع النظام السوري بشكل مباشر.

وتشير تصريحات أردوغان إلى منع القوات الروسية هجوم عسكري تريكي مباشر على الجيش السوري.

أضاف أردوغان في حديثه في اجتماع المشرعين في إسطنبول إن “عدد الجنود الذين استشهدوا في إدلب كان 36” وأن “تلة الشهداء لن تبقى فارغة” في إشارة إلى عزم تركيا على استمرار سياستها في سوريا حتى لو اضطر ذلك إلى سقوط المزيد في صفوف الجيش.

İstanbul Milletvekilleri Buluşması https://t.co/rytTER13UP — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 29, 2020

النقاط البارزة في خطاب أردوغان:

*تركيا لا تسعى إطلاقاً لمغامرة في سوريا أو توسعة حدودها

*الهدف الأساسي للأعداء والإرهابيين هو تركيا وليس سوريا

*تركيا لن تكون آمنة إذا سحبنا قواتنا من شمال سوريا

*قتلنا أكثر من 2000 من عناصر النظام السوري وسنزيد الضغط

*طلبت من بوتين أن تتنحى روسيا جانباً في سوريا وتترك لتركيا التعامل مع النظام السوري بمفردها

*سنصل إلى إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كم شمال سوريا

*دُمّرنا مستودعا كيميائيا للنظام السوري مساء الجمعة، والنظام أجبرنا على معاملته بهذه الطريقة

*قلنا إننا سنفتح الأبواب أمام اللاجئين، يوجد قرابة 18 ألف لاجئ على البوابات الحدودية ويُتوقع أن يصل العدد اليوم إلى 25 ألفاً

*انتقل حوالي 4 ملايين شخص إلى حدودنا بسبب الهجمات الدموية للنظام. 1.5 مليون حاليا على حدودنا.

*نستضيف 3.7 مليون سوري في بلدنا، لسنا في وضع يتيح لنا التعامل مع موجة جديدة من الهجرة.

*لا داعي لقلق سوريا بشأن النفط أو الأرض، فنحن نريد تأمين حدودنا بمنطقة آمنة.

*على الجميع أن يرى ويقبل أن الصراع في سوريا يدور حول مستقبلنا جميعًا.