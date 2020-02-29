29 فبراير 2020

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هل قررت الولايات المتحدة دعم تركيا في سوريا؟

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فى :آخر الأخبار, العالم
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هل قررت الولايات المتحدة دعم تركيا في سوريا؟
gazeteciler

واشنطن (زمان التركية) – زعم مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تخطط لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع تركيا ودتعيمها بمعدات عسكرية.

في تصريحات لوكالة “رويترز”، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تعتزم التعاون الاستخباراتي مع تركيا ومساعدتها بمعدات عسكرية في أعقاب مقتل 33 جنديًّا تركيًّا جراء غارة جوية سورية روسية ليلة الخميس الماضي.

ونقلت الوكالة عن المسؤول الأمريكي الذي لم يذكر اسمه قوله: “نبحث الطرق الممكنة لدعم الأتراك، غير أن ذلك لا يتضمن تنفيذ القوات الأمريكية عمليات عسكرية في سوريا”.

أضاف المسؤول الأمريكي: “كحليف للناتو وشريك رئيسي في المبيعات العسكرية الأجنبية، لدينا علاقات مع الأتراك في مجال تبادل المعلومات والمعدات العسكرية. نحن الآن ننظر في ما يمكننا القيام به لمساعدتهم على وجه السرعة”، على حد تعبيره.

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