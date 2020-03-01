تركيا تعلن إسقاط طائرتين للجيش السوري

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الدفاع التركية مساء اليوم الأحد إسقاط طائرترين للجيش السوري في إدلب ردا على إسقاط طائرة تركية مسيرة.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إنه تم “إسقاط طائرتين من طراز SU-24 تابعة للنظام والتي هاجمت طائرتنا”.

وكان مسلحو المعارضة السورية المدعومين من القوات التركية أسقطو طائرة حربية للجيش السوري في ريف إدلب، وأسرت الطيار، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعقب ذلك أعلن الجيش السوري إسقاط طائرة تركية مسيرة من سماء مدينة سراقب، مع إعلان غلق المجال الجوي أمام الطائرات في شمال شرق البلاد،

وهدد الجيش بإسقاط أي طائرة تخترقه.​

وأقرت وكالة الأنباء السورية نقلا عن “مصدر عسكري” بسقوط طائرتين للجيش وذكرت أن قائديها على قيد الحياة.

وقالت الوكالة “في تمام الساعة 13,25 من هذا اليوم وبينما كانت طائرتان سوريتان تنفذان مهمة ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة في منطقة #إدلب، قام الطيران الحربي التركي باعتراض الطائرتين وإسقاطهما فوق الأراضي السورية، وقفز الطيارون بالمظلات بسلام”.

واستعاد المسلحون المدعومين من تركيا السيطرة على عدد من القرى في ريف حماة الغربي وسط قصف روسي عنيف.

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