رئيس الهلال الأحمر التركي يحذف صورة له مع طبيب القاعدة في إدلب

أنقرة (زمان التركية) – سارع رئيس الهلال الأحمر التركي، كرم كينيك، إلى حذف صورة له مع طبيب ينتمي إلى التنظيمات الجهادية يدعى شاجول إسلام.

جاء ذلك بعد زيارة قام بها كرم كينيك إلى المستشفى الذي تسيطر عليه الجماعات الجهادية في إدلب بعدما تصدر الرأي العام التركي بالفساد عقب زلزال مدينة ألازيغ.

وعلى خلفية الانتقادات اللاذعة قام كينيك بحذف تغريدة تضمنت صورة له أثناء زيارته للمستشفى مع طبيب يُدعى شاجول إسلام سبق وأن تورط في واقعة اختطاف صحفيين.

هذا ومن المعروف أن شاجول إسلام، الذي وُلد في بريطانيا وشارك في العديد من أعمال تنظيم داعش الإرهابي خلال السنوات الماضية، يحظر دخوله إلى بلاده.

وكانت تقارير تحدثت في السابق عن إرسال إرسال الهلال الأحمر مساعدات إلى العديد من الجماعات الجهادية في سوريا.

يذكر أنه بعد تبرئة شاجول إسلام من قبل محكمة بريطانية عام 2013 بعد أن وجهت له اتهامات بأنه عنصر إرهابي متشدد، لعدم كفاية الأدلة فيما يتعلق بدوره في خطف الصحفي جون كانتلي، سارع إسلام على الفور للسفر إلى سوريا، ليعمل على علاج جرحى تنظيم القاعدة هناك، مما استدعى السلطات البريطانية إلى سحب ترخيصه المهني، ولاحقا تواترت الأنباء عن التحاق شقيقه الأصغر رازول، 26 عاما، بالجماعات المتطرفة في سوريا.

–