2 مارس 2020

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روسيا تهدد تركيا باستهداف طائراتها فوق إدلب

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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روسيا تهدد تركيا باستهداف طائراتها فوق إدلب
gazeteciler

(زمان التركية) _ ‎بدأت روسيا تكشر عن أنيابها في وجه الجيش التركي، بعد زيادة حدة الاشتباكات بين قوات الجيش العربي السوري والقوات المسلحة التركية، مهددة باستهداف الطائرات الحربية التركية في أجواء إدلب.

‎وزارة الدفاع الروسية أشارت إلى أنه تم غلق المجال الجوي فوق إدلب في شمال شرق سوريا، مؤكدة أنها بذلك لا تضمن الأمان للطائرات الاعتراضية التابعة لتركيا.

‎من جانبه قال رئيس مركز التصالح بين الأطراف في سوريا، التابع لروسيا، أوليج جورافليوف: “إن الحكومة السورية اضطرت إلى إعلان غلق المجال الجوي، نظرًا للتدهور المفاوجئ في الأوضاع في المجال الجوي لإدلب”.

واتخذت دمشق هذا الإجراء الأسبوع الماضي، مع إطلاق تركيا طائراتها المسيرة في إدلب.

‎التصريحات الروسية جاءت عقب تصاعد الاشتباكات بين تركيا سوريا فوق إدلب، وتوالي إسقاط طائرات من قوات الطرفين، خاصة بعد أن استهدفت طائرات حربية سورية تمركزًا للقوات التركية في إدلب أسفر عن استشهاد عشرات العسكريين الأتراك من رتب ودرجات مختلفة.

وأمس أعلن وزير الدفاع التركي إن الجيش أطلق عملية “نبع الربيع” في إدلب، عقب الهجوم الغادر الذي أسقط ٣١ عسكريا تركيا في إدلب الخميس الماضي.

kanun
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