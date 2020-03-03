أمريكا ترفض تقديم دعم جوي لتركيا في إدلب

واشنطن (زمان التركية) – رفضت الإدارة الأمريكية طلب تركيا إعادة نشر بطاريات باترويت الأمريكية للدفاع الجوي الصاروخي، مع تصاعد الأزمة مع روسيا وسوريا في إدلب.

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير قال إن بلاده لن تتمكن من تقديم دعم جوي لتركيا في إدلب، مشيرًا إلى أن واشنطن تفكر في زيادة الدعم الإنساني، وليس الدعم الجوي لتركيا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أوضح أنه هاتف الرئيس التركي أردوغان، خلال يوم السبت، وتناولا آخر تطورات الأحدتاث في إدلب، مؤكدًا أنه سيتم مناقشة طلب الحصول على منظومة باترويت من خلال اتفاق بين البلدين.

طلب تركيا إعادة نشر بطاريات منظومة صوارئخ باترويت، على حدودها الجنوبية مع سوريا، جاء عقب استشهاد نحو 36 من الجنود الأتراك في إدلب، خلال غارات جوية لقوات النظام السوري. المدعومة من قبل روسيا.

وعلى إثر ذلك أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن القوات المسلحة التركية بدأت عملية درع الربيع في إدلب.

وقبل الرفض الأمريكي، أحبطت اليونان دعم حلف الناتو لتركيا، بسبب عدم التزامها بمنع المهاجرين من العبور إلى أوروبا.

بالتزامن مع ذلك، ينتظر أن يجري الرئيس التركي رجب أردوغان زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو في الخامس من الشهر الحالي، للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة الأزمة السورية الملتهبة، بعد أن رفض الرئيس الروسي حضور قمة رباعية حول إدلب في إسطنبول بالتاريخ ذاته.

وكان بوتين قال في حوار الشهر الماضي قبل الغارة التي قتل فيها جنود أتراك: “لا نية لدينا للدخول في أي حرب أو اشتباكات في سوريا”.