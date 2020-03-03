الاتحاد الدولي للصحفيين يعقب على احتجاز تركيا صحفيين روس

موسكو (زمان التركية)ــ طالب الاتحاد الدولي للصحفيين تركيا بضمان أمن وسائل الإعلام العاملة في تركيا، على خلفية تعرض صحفيين روس لاعتدائات والتحقيق معهم.

واقتحم مواطنون يوم السبت الماضي، أماكن إقامة الموظفين المحليين لوكالة “سبوتنيك تركيا” وهم يرددون شعارات قومية، وعقب ذلك تم احتجاز عدد من الصحفيين بينهم رئيس تحرير مكتب الوكالة في تركيا من قبل الشرطة التركية لفترة من أجل التحقيق مهم ثم تم إطلاق سراحهم.

وكالة سبوتنيك نقلت عن ممثل الاتحاد الدولي للصحفيين، قوله “الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين إينتوني بيلانجر، قال لا يوجد أي أساس لاعتقال وترهيب الزملاء العاملين في (سبوتنيك)، فقط لأنهم يقومون بعملهم. نحن ندعو السلطات التركية لضمان أمن جميع الصحفيين العاملين في تركيا”.

وقالت “سبوتنيك” إنه تم إطلاق سراح جميع الصحافيين عقب مكالمة جرت بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، دعا خلالها لافروف لتسوية الوضع حول الصحفيين في أسرع وقت.

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