خريطة النفوذ العسكري في سوريا بعد انتشار الشرطة العسكرية الروسية في سراقب

برلين (زمان التركية) أظهرت خريطة النفوذ العسكري في محافظة إدلب ومحيطها شمال سوريا استعادة النظام السوري بدعم من روسيا و إيران السيطرة على مدينة سراقب الاستراتيجية جنوب شرق إدلب. بعد أيام من استحواذ فصائل المعارضة عليها.

وسيطر النظام السوري منذ نوفمبر 2019، حتى اليوم على حوالي 2423 كم مربّع.

ووفقاً للخريطة التي أصدرها مركز جسور للدراسات في 3 مارس 2020، فإنّ النظام السوري فرض سيطرته أيضاً على بلدات وقرى جوباس، الترنبة، داديخ، كفربطيخ وشابور في محيط سراقب، واستعاد بعض المواقع في جبل الزاوية.

كما سارعت وزارة الدفاع الروسية لإعلان انتشار الشرطة العسكرية التابعة لها في مدينة سراقب، لأهداف متعددة أبرزها حرمان تركيا من تحديد مصير عقدة الطرق الدولية دمشق – حلب – اللاذقية بمفردها.

وبالتالي، باتت مساحة المناطق التي استعادت فصائل المعارضة السيطرة عليها منذ إطلاق عملية درع الربيع في 27 شباط/ فبراير 2020، تبلغ حوالي 124 كم مربّع. بالمقابل أصبحت المساحة التي سيطر عليها النظام السوري منذ بدء الحملة العسكرية في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، حوالي 2423 كم مربّع.

علماً، أنّ التحركات الميدانية ما تزال غير ثابتة؛ في ظل استمرار رغبة روسيا وتركيا بالحفاظ على مسار المباحثات الثنائية للتوافق على مصير محافظة إدلب ومحيطها.