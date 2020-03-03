طائرة تركية تسقط مقاتلة سورية من سماء إدلب

دمشق (زمان التركية)ــ أعلن الجيش السوري اليوم الثلاثاء، إسقاط إحدى طائراته المقاتلة بصاروخ أطلقته طائرة تركية، في تأكيد لما أعلنته وزارة الدفاع التركية.

وكالة الأنباء السورية نقلت عن مصدر عسكري قوله “في تمام الساعة 03ر11 من صباح هذا اليوم وأثناء تنفيذ إحدى طائراتنا الحربية مهمة في جنوب إدلب ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة تعرضت لإصابة بصاروخ أطلقه طيران قوات النظام التركي ما أدى لسقوطها في المنطقة شمال غرب معرة النعمان”.

يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة السورية فرض حظر طيران على شمال سوريا، عقب تزايد استخدام تركيا الطائرات المسيرة في قصف قوات النظام السوري التي تشن هجوما بريا واسعا في إدلب.

وفي تطور هو الأول من نوعه، أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم، أن طائرة تركية أسقطت مقاتلة حربية سورية في سماء منطقة إدلب شمال غربي سوريا.

وقالت معلومات “إن الطائرة التركية قصفت المقاتلة السورية بصاروخ “جو جو”، فوق منطقة جبل الزاوية.

وكانت روسيا حذرت في وقت سابق من أن الطائرات التركية ليست في مأمن بعد فرض دمشق حظر طيران في شمال سوريا، ما يعني إخلاء مسئوليتها.

وكان الجيش السوري أعلن أمس الأول إسقاط 3 طائرات مسيرة تركية بريف إدلب.

وارتفعت حدة المواجهات في إدلب عقب استشهاد نحو 33 من الجنود الأتراك الخميس الماضي، خلال غارات جوية لقوات النظام السوري. المدعومة من قبل روسيا.

وعلى إثر ذلك أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن القوات المسلحة التركية بدأت عملية درع الربيع في إدلب.

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