4 مارس 2020

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بشار الأسد يحدد موعد عقد الانتخابات العامة

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فى :آخر الأخبار, العالم العربي
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بشار الأسد يحدد موعد عقد الانتخابات العامة
gazeteciler

دمشق (زمان التركية) – أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، قرارًا جديدًا بإجراء الانتخابات العامة في البلاد الشهر المقبل.

وكالة الأنباء السورية الحكومية، قالت إن القرار الجديد الصادر عن بشار الأسد ينص على عقد الانتخابات العامة في 13 أبريل/ نيسان المقبل، بعد انتهاء الفترة الثالثة للسلطة التشريعية في البلاد.

وينص القرار على أن يتم انتخاب 250 عضوًا من أعضاء البرلمان، من بينهم 127 من العمال والفلاحين، و123 من مناطق الانتخابات المقسمة إلى 15 منطقة.
وبسطت حكومة النظام السوري سيرتها على أكثر من ٧٠ بالمئة من مساحة البلاد وتسعى للسيطرة على الشمال السوري بأكمله، والذي تتواجد فيه قوات تركية إضافة إلى قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش.
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kanun
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