تركيا.. حبس ممثل كوميدي شهير بتهمة الإرهاب

أنقرة (زمان التركية) – قضت محكمة تركية بحبس الممثل الكوميدي المعروف أتالاي دميرجي خمس سنوات بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي بناء على صلته المزعومة بحركة الخدمة.

وتم توجيه تهمة الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح إلى دميرجي الذي سبق وأن تم اعتقاله من ثم أخلت السلطات سبيله في إطار القضية ذاتها.

وأصدرت الدائرة التاسعة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول حكمها بحق دميرجي الذي تُطالب النيابة العامة بحبسه حتى 15 عاما.

جدير بالذكر أن النائب العام لم يلجأ إلى تخفيض العقوبة على الرغم من مطالبة دميرجي بالانتفاع من قوانين الندم.

هذا وتم تصنيف مراسلات دميرجي مع نجم كرة القدم التركي الدولي هاكان شكر ونجم دوري الرابطة الوطنية الأمريكية لكرة السلة أنس كانتر وامتلاكه حسابا في بنك آسيا كادلة على التهمة.

وتتهم تركيا حركة الخدمة بتدبير إنقلاب ٢٠١٦ وتصنفها كتنظيم إرهابي مسلح، بينما تنفي الحركة التهم الموجهة لها.

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