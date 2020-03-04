سلسلة متاجر في تركيا تسجل خسائر ضخمة

إسطنبول (زمان التركية) – حققت سلسلة متاجر في تركيا خسائر ضخمة على مدار عامين، في ظل تواصل الأزمة الاقتصادية التي يحاول الرئيس رجب أردوغان نفيها.

خلال عام 2018 سجلت سلسلة متاجر ميجروس “Migros” خسائر بلغت 835.6 مليون ليرة تركية، وواصلت خسائرها خلال عام 2019، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي صاحبها استمرار انهيار الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي.

وفي نهاية عام 2019 أغلقت الشركة عامها المالي بتسجيل خسائر كبيرة سجلت 492 مليون ليرة تركية، وذلك بسبب حصولها على قروض بالعملات الأجنبية بقيمة 14 مليار و138 مليون ليرة تركية قبل أن تسجل الليرة التركية انهيارًا كبيرًا في قيمتها منذ عام 2016.

وكانت الشركة قد حققت خسائر في عام 2015 بقيمة 376.5 مليون ليرة، وفي العام التالي 2016 سجلت 300.1 مليون ليرة، بينما سجلت في عام 2017 أرباحًا بقيمة 512.7 مليون ليرة، ولكنها عادت لتسجل خسائر بقيمة 836 مليون ليرة في عام 2018، ثم 492.1 مليون ليرة تركية في عام 2019.

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