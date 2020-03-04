4 مارس 2020

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ندوة مشتركة بين اليونيسكو والأمم المتحدة في القاهرة

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فى :آخر الأخبار, العالم العربي
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ندوة مشتركة بين اليونيسكو والأمم المتحدة في القاهرة
gazeteciler

القاهرة (زمان التركية)_ نظم مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة اليوم الأربعاء ندوة لمناقشة عدة قضايا حول المعرفة والتنمية المستدامة.

نظمت الندوة التي حضرتها صحيفة (زمان) بالتعاون بين منظمة اليونسكو و معمل الأمم المتحدة للتكنولوجيا و الابتكار لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك لدى المنظمين.

تضمنت الندوة المحاور التالية:

· بناء مجتمعات المعرفة في المنطقة العربية

· ميثاق أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية

· مجموعة أدوات للإدماج الحضري في المدن العربية

· الحماية الاجتماعية في الدول العربية المتأثرة بالنزاعات ،التحديات الرئيسية والتوصيات السياسية

· قمة الابتكار العربية

· حلول التخزين البارد: تم تطويره بالشراكة مع التمويل الإلكتروني، Feed the Future – نشر برنامج الأمن الغذائي ودعم الصناعات الزراعية في مصر كنموذجًا تجريبيًا (FAS / USAID)

· إطلاق تقرير مختبر الأمم المتحدة للتكنولوجيا و الابتكار للشمول والتنوع: تكنولوجيا المعلومات أو تركها
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kanun
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