تركيا.. ارتفاع سعر البطاطس 80% في المئة

أنقرة (زمان التركية) – تشير البيانات الرسمية إلى زيادة في أسعار المحاصيل الغذائية في تركيا.

وكشفت بيانات بيانات هيئة الإحصاء التركية عن زيادة بنحو 80 في المئة في أسعار البطاطس خلال العام الأخير، بينما ارتفع سعر الفاصوليا الجافة بنحو 33.88 في المئة وارتفع سعر القمح بنحو 25.98 في المئة.

وتعكس بيانات أسعار المنتجات النباتية والقيمة الإنتاجية لعام 2019 الصادرة عن هيئة الإحصاء، التي أعلنت أن المعدلات السنوية للتضخم الغذائي بلغت 10 في المئة، استمرار ارتفاع الأسعار الذي يواصل استنزاف المواطن التركي.

وسجل القمح والفاصوليا والبطاطس أعلى زيادة في الأسعار بنسبة بلغت 25.98 في المئة للقمح و33.88 في المئة للفاصوليا و80 في المئة للبطاطس.

وعلى صعيد الخضروات، ارتفع سعر الطماطم بنحو 3.27 في المئة مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع سعر الباذنجان بنحو 30.92 في المئة، وارتفع سعر البصل بنحو 37.96 في المئة.

وسجل الثوم ثاني أعلى زيادة في فئة الخضروات بعد البطاطس بنسبة زيادة بلغت 70.88 في المئة، تلاه الفلفل الحار بنسبة زيادة بلغت 54.54 في المئة، ثم القرنبيط بنسبة زيادة بلغت 42.51 في المئة.

52.26 في المئة زيادة في أسعار الفستق

وفي فئة الفاكهة والمشروبات ونباتات التوابل، سجل الزيتون زيادة سنوية بنسبة بلغت 3.16 في المئة، بينما سجل الموز والفستق أعلى زيادة سنوية بنسبة بلغت 36.55 في المئة للموز و52.26 في المئة للفستق.

وارتفع سعر الليمون بنحو 19.49 في المئة، وسعر العنب بنحو 20.58 في المئة.

هذا وارتفعت القيمة الإنتاجية للحبوب والمنتجات العشبية الأخرى بنحو 24.65 في المئة لتسجل 77 مليار و55 مليون ليرة، في حين ارتفعت القيمة الإنتاجية للفاكهة والمشروبات ونباتات التوابل بنحو 22.15 في المئة لتسجل 67 مليار و83 مليون ليرة، وارتفعت القيمة الإنتاجية للخضروات بنحو 21.87 في المئة لتسجل 50.45 مليار ليرة.