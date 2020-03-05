كبير كتاب صحيفة صباح التركية: لا يمكن تخيير بوتين بين تركيا والأسد

أنقرة (زمان التركية) – تناول كبير كتاب صحيفة صباح التركية، محمد برلاس، في مقاله اليوم القمة الثنائية بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي، فلاديمير بوتن، اليوم بالعاصمة الروسية موسكو.

وأوضح برلاس في مقاله أنه لا يمكن تخيير بوتين بين تركيا وسوريا في ظل حكم الرئيس بشار الأسد.

وأضاف برلاس أن أردوغان متجه إلى موسكو للبحث عن حل للأزمة القائمة في إدلب وليس بغرض الصراع على الرغم من تحريض البعض له ومساعي البعض للإيقاع بين تركيا وروسيا، قائلا: “هذه المرة سيثمر الحوار بين أردوغان وبوتين الذي تجاوز العديد من الاضطرابات عن حل للمشكلات المشتركة للبلدين”.

ويعقد في هذه الأثناء الرئيسان الروسي والتركي قمة ثنائية في موسكو، بعد أن كان الرئيس فلاديمير بوتين قرر أن لا يحضر القمة الرباعية التي أيدها رجب أردوغان وكان من المنتظر عقدها في إسطنبول بمشاركة فرنسا وألمانيا في هذا اليوم.

قال الرئيس التركي رجب أردوغان خلال لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس قبيل انعقاد القمة الثنائية حول إدلب إن الأزمة في المنطقة كبيرة وأن أي قرار سنتخذه سيؤثر عليها.

–