هل صرح وزير الدفاع بضرورة تغيير النظام في سوريا؟

أنقرة (زمان التركية) – نقل الكاتب عبد القادر سلفي، عن وزير الدفاع، خلوصي آكار، رده عن الادعاءات التي تزعم استخدامه عبارة “هدفنا هو تغيير النظام في سوريا”.

قبيل بدء القمة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، قال الكاتب سلفي إن وزير الدفاع خلوصي أكار نفى قوله إن هدف تركيا هو تغيير النظام في سوريا.

وتابع الكاتب الصحفي المعروف بعلاقاته الوطيدة مع الحكومة والمخابرات التركية قائلاً: “ومع أن هدف تركيا ليس الإطاحة بالنظام في سوريا، لكن يبدو أن البعض يروج لأنباء تزعم أن هدف تركيا هو إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا حتى قبل أن تجف دماء شهدائنا”.

واعتبر مراقبون هذه التصريحات رسالة موجهة إلى السلطات الروسية قبيل بدء اللقاء الثنائي بين أردوغان وبوتين تستهدف ترطيب الأجواء بين الطرفين.

ويعقد في هذه الأثناء الرئيسان الروسي والتركي قمة ثنائية في موسكو، بعد أن كان الرئيس فلاديمير بوتين قرر أن لا يحضر القمة الرباعية التي أيدها رجب أردوغان وكان من المنتظر عقدها في إسطنبول بمشاركة فرنسا وألمانيا في هذا اليوم.

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