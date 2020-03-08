ألمانيا تحتفل باليوم العالمي للمرأة بقصص عن معاناة نساء تركيا

برلين (زمان التركية) – أحيت العديد من منظمات المجتمع المدني والمنصات والمبادرات الحقوية، في ألمانيا اليوم العالمي للمرأة، بالتذكير بالعنف والاضطهاد الذي تعاني منه النساء في تركيا.

وتحت شعار “Peaceful Actions Platform” نظم نشطاء في مدينة “إيسين” التابعة لولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية، تجمعا لإحياء باليوم العالمي للمرأة برفع لافتات وصور تحكي معاناة السيدات المعتقلات مع أطفالهن في سجون تركيا.

المشاركون في الفعالية سلطوا الضوء على التجاوزات التي تتعرض لها المرأة داخل المجتمع التركي، فضلًا عن عمليات اعتقال الأمهات وأطفالهن داخل سجون نظام حزب العدالة والتنمية.

لم تقتصر الفعالية على المعتقلات داخل السجون فقط، وإنما سلطت الضوء على وقائع العنف ضد المرأة، وتعرض النساء للقتل، وإجبارهن على قضاء فترات الحمل داخل السجون.

وتقول إحصاءات إن السجون التركية تضم منذ محاولة انقلاب 2016 نحو 11 ألف سيدة برفقتهمن أكثر من 700 طفل، وأن بعضهن وضعن حملهن في السجون وأخريات دخلن السن مع أطفالهن الرضع.