الشرطة التركية تفرق تظاهرة نسائية في قلب إسطنبول

أنقرة (زمان التركية) – اتخذت الشرطة التركية إجراءات أمنية مشددة لمواجعة تظاهرة نسائية في اليوم العالم للمرأة.

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز على تظاهرة نسائية بمدخل بشارع “سيرا سلفيلر” في إسطنبول وأغلقت كل الطرق المؤدية لميدان تقسيم منذ ساعات الصباح ولم يُسمح للمترو بالتوقف في محطة تقسيم.

وكان الآلاف من السيدات تجمعن أمس الأحد في ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول في إطار فعاليات اليوم العالمي للمرأة، حيث تصدرت دعوات وقف جرائم قتل النساء فعاليات هذا العام أيضا.

وتجمعت السيدات في شارع “سيرا سلفيلر” وتوجهن سيرا على الأقدام صوب كاراكوي، وعقب حظر السلطات مسيرة اليوم العالمي للمرأة هذا العام في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم تجمعت آلاف السيدات في الشارع المجاور لشارع الاستقلال لإيصال رسالتهن، حاملات لافتات كُتب عليها “نحن في كل مكان ولا نستثني من هذا شارع الاستقلال” و”تذكر هذا الحشد كلما أصابك اليأس” و”كل يوم هو الثامن من مارس/ آذار وكل يوم نضال” و”لا يمكن العفو عن الاستغلال الجنسي”.

وتصدرت جرائم قتل النساء أولويات المشاركات اللاتي اخترقن سواد الليل باللون البنفسجي.

ونسبة جرائم العنف ضد المراة مرتفعة للغاية في تركيا.

وكان المجلس الأوروبي حذر في تقرير صدر العام الماضي الحكومة التركية من ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، وطالب باتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الأكثر فاعلية.

وقال تقرير المجلس الأوروبي إن “27% من النساء التركيات يتعرضن للمراقبة والتتبع والتحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل على مدار حياتهم”.

وإلى جملة جرائم العنف ضد النساء في تركيا يضاف اعتقال آلاف النساء مع أطفالهن بتهمة دعم الانقلاب، حيث منذ يوليو/ تموز 2016 تم سجن حوالي 11 ألف سيدة ومعهن 800 طفل.

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