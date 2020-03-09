باليوم العالمي للمرأة.. فعاليات في بروكسل للإفراج عن المعتقلات في تركيا

بروكسل (زمان التركية) – نظم نشطاء في بروكسل باليوم العالمي للمرأة، فعاليات لتسليط الضوء على عمليات الفصل والاعتقال التعسفي في تركيا والتي طالت آلاف السيدات.

منظمة “الآخرون” (OTHERS) الحقوية نظمت الأحد في بروكسيل عاصمة بلجيكا والاتحاد الأوروبي، فعاليات لفضح استمرار عمليات احتجاز واعتقال السيدات والأمهات داخل السجون.

النشطاء أشاروا إلى أن سجون تركيا تضم ما يزيد عن 11 ألف سيدة، بالإضافة إلى ما يقرب من 1000 طفل.

كما سلطوا الضوء على معاناة العديد من السيدات في تركيا وتعرضهم للاعتقال والحبس ظلمًا، سواء كن كتابًا أو أكاديميات أو معلمات أو صحفيات أو طالبات أو أمهات.

كما تطرقت الفعالية المنظمة في اليوم العالمي للمرأة لعرض نماذج من معاناة السيدات، منهم آيزنور باريلداك الصحفية الشابة المعتقلة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأسماء أولوداغ التي قضت نحبها عندما كانت تحاول العبور من الجاب التركي إلى الجانب اليوناني عن طريق نهر مريتش، وآجون كاراداغ إحدى ضحايا قرارات حالة الطوارئ التي أعلنت بحجة التصدي للانقلاب، بالإضافة إلى السيدة المناضلة ملك تشتين كايا التي تخرج كل يوم في تظاهرة من أجل المطالبة بالإفراج عن الطلبة العسكريين المحكومين عليهم بالمؤبد بتهمة الانقلاب على الرغم من الإفراج عن قادتهم الذين خدعوهم ودفعوهم إلى الشوارع بحجة وجود هجمات إرهابية.