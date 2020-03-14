الاتحاد الأوروبي يرسل قوات “فرونتكس” إلى حدود اليونان وتركيا

(زمان التركية)ــ نشر الاتحاد الأوروبي عناصر من الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية (Frontex)، على الشريط الحدودي بين اليونان وتركيا، بناءً على طلب من اليونان.

القوات التي أرسلها الاتحاد الأوروبي من وكالة فرونتكس (Frontex)، إلى الشريط الحدودي بين تركيا واليونان، يبلغ قوامها 100 فردًا ضمن مهمة “عملية نهر مريج 2020 العاجلة للحدود”، وقد جاءت الخطوة بناءً على طلب من الحكومة اليونانية.

وفرونتكس وكالة حدود وحرس خفر سواحل أوروبية.

وقالت الفرقة في بيانها: “إن وجود عاملين لدينا من جميع أنحاء أوروبا، يؤكد على حقيقة أن حماية مجالات الحريات والأمن والقانون في أوروبا مسؤولية جميع الدول الأوروبية”.

ومن جانبه أوضح مسؤولون يونانيون أن القوات التابعة لفرقة “Frontex” بدأت تسيير دوريات في شوارع منطقة مريج الحدودية والمناطق المجاورة.

وفتحت تركيا حدودها أمام اللاجئين للهجرة إلى أوروبا بغرض الضغط على الاتحاد الأوروبي لدعم مشاريع أنقرة في سوريا، ولوحظ دفع أنقرة وتشجيعها اللاجئين على الدخول إلى اليونان، كما دعا الرئيس التركي رجب أردوغان أثينا التي ترفض دخول اللاجئين أراضيها، للسماح لهم بالعبور نحو أوروبا.

ومن المتوقع استمرار مهام فرقة “Frontex” لمدة شهرين، ضمن مهمتي “عملية نهر مريج 2020 العاجلة للحدود” و”إيجه 2020 العاجلة للحدود”، ومن المنتظر أن يتم تمديد المدة إذا لزم الأمر.

يشار إلى أن فرقة “Frontex” تمتلك 500 آخر من العاملين في خمس جزر يونانية، بخلاف العمليتين المذكورتين.

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