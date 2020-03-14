سعر البنزين يسجل تراجعًا ملحوظًا في تركيا

أنقرة (زمان التركية)ـــ تراجع سعر البنزين في تركيا بشكل ملحوظ، متأثرا بانخفاض سعر النفط عالميًا.

وسجل سعر لتر البنزين أمس الجمعة 5.53 ليرة تركية، في انخفاض هو الثاني خلال أقل من أسبوع.

ووفق تقارير محلية لم يسجل البنزين هذا السعر المنخفض منذ ما يزيد عن عامين.

وهبطت أسعار النفط عالميا بنحو 25 بالمئة.

وتعليقًا على ذلك قال الرئيس رجب أردوغان الأسبوع الماضي، إنه “سيعود بالنفع على ميزان المعاملات الجارية”.

ويرتبط سعر المحروقات في تركيا بالسعر العالمي لذلك تعتبر بين الدول الأعلى من حيث أسعار المحروقات مقارنة بمستوى دخل المواطنين.

وتختلف أسعار الوقود في كل ولاية تركية حسب مسافة بعدها عن مصافي البترول، إذ يضاف إلى السعر تكلفة النقل.