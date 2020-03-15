نيويورك تايمز: تركيا تتراجع وتعيد اللاجئين إلى إسطنبول

أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية إن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي شهدت تحسنًا مع تراجع تركيا عقب توترات على خلفية فتح أنقرة المعابر الحدودية مع أوروبا أمام اللاجئين.

وكان مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في تركيا قد تدفقوا على الحدود مع اليونان وسواحل بحر إيجة عقب إعلان السلطات التركية أنها لن تعترض اللاجئين الراغبين في عبور الحدود في أعقاب الهجوم الذي تعرض له رتل عسكري تركي في إدلب وأسفر عن استشهاد العشرات من الجنود الأتراك.

وخصصت تركيا منذ أواخر الشهر الماضي حافلات نقل مجانية لنقل اللاجئين إلى الحدود مع اليونان، لكنها أوقفت سير هذه الحافلات الأسبوع الماضي.

وأسفرت الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات اليونانية على حدودها مع تركيا عن مقتل عدد من اللاجئين وإصابة المئات.

ومع استمرار التوترات لم تسفر اللقاءات بين الوفد التركي برئاسة أردوغان والمسؤولين الأوروبيين عن أية نتائج، كما تراجع الاهتمام بقضية تدفق اللاجئين على الحدود الأوروبية مع تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم بأسره.

إعادة اللاجئين إلى إسطنبول

صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أشارت إلى انخفاض حدة التوترات على الحدود التركية اليونانية زاعمه تراجع تركيا وإعادتها اللاجئين إلى إسطنبول على متن حافلات.