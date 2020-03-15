‎فيروس كورونا يهدد 300 ألف معتقل في سجون تركيا

إسطنبول (زمان التركية) – يسيطر القلق والخوف على أهالي وذوي نحو 300 ألف من المعتقلين في سجون تركيا، بسبب اكتظاظ السجون التركية بأكثر من طاقتها الاستيعابية.

وسجلت تركيا حتى اليوم الأحد 6 إصابات بفيروس كورنا، آخرها لمعتمر عائد من السعودية.

وتحتل المركز الأول أوروبيًا، بأكبر عدد من المعتقلين في السجون، بنحو 300 ألف معتقل، بأعداد فاقت الطاقة الاستيعابية بنحو 130%، حيث يتم احتجاز نحو 28 معتقلًا في غرف واحدة طاقتها الاستيعابية لا تزيد عن 8 أشخاص.

نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، حذر من أن فيروس كورونا سينتشر بصورة كبيرة داخل السجون التركية بسبب الاكتظاظ غير الطبيعي، مشيرًا إلى أن المعتقلين داخل السجون يواجهون خطرًا حقيقيًا.

جرجرلي أوغلو شدد على أنه في حالة ظهور حالة إصابة واحدة بين المعتقلين، سيكون الأمر كارثيا داخل جميع سجون تركيا، بسبب افتقار السجون لعوامل النظافة والتهوية، مشيرًا إلى أن السجون التركية تضم أعدادا كبيرة من المعتقلين أكبر من طاقتها الاستيعابية.

وأوضح أن الأوضاع داخل السجون تفتح الباب للعدوى بالفيروس، لافتا إلى ضرورة اتخاذ السلطات الإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب حدوث عدوى بين المعتقلين.

يشار إلى أن عدد المعتقلين زاد في تركيا بشكل كبير عقب انقلاب عام 2016.

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