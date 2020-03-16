الدولار يستهل تعاملات الأسبوع في تركيا برقم قياسي

أنقرة (زمان التركية) – استهل سعر صرف الدولار تعاملات الأسبوع ليبلغ6.40 ليرة، وهو أعلى مستوى يسجله منذ سبتمبر/ أيلول عام 2018.

وعلى الرغم من خفض نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى قرابة الصفر في المئة إلى أن تأثيرات فيروس كورونا أثر على العملة المحلية التركية أمام الدولار.

وفي تمام الساعة 7:45 من صباح اليوم سجل سعر صرف الدولار 6.31، وفي تمام الواحدة ظهرا كان سعر صرف الدولار 6.41، كما افتتح سعر صرف اليوور عند 7.01 وختم عند 7.15 ليرة.

يأتي ذلك بينما اتخذت البنوك المركزية للدول الكبرى حول العالم خطوة مشتركة لتفادي تأثيرات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد، حيث أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفضه سعر الفائدة إلى قرابة الصفر في المئة وشرائه سندات بقيمة 700 مليار دولار على الأقل.

ومن جانبها أعلنت البنوك المركزية الكبرى توفيرها الدولار بتكلفة منخفضة لمساعدة البنوك وأسواق الائتمان التي تواجه ضغوطا بسبب الفيروس.

وخلال الأسبوع الماضي استهل الدولار في تركيا التعاملات عند مستوى 6.10 ليرة بفعل الاتجاه العالمي للهروب من المخاطرة النابعة من مخاوف فيروس كورونا، ومن ثم ارتفع الدولار عقب تسجيله أداء متذبذبا ليبلغ 6.3475 ليرة.

وشهد الأسبوع الماضي وخصوصا يومي الإثنين والخميس ضغوط بيع نابعة من المخاوف الدولية في وسائل الاستثمار من فئة الليرة.

جدير بالذكر أن تركيا عززت إجراءاتها الاحترازية عقب تسجيلها أول إصابة بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي، حيث استهلت تركيا هذه الإجراءات بتعطيلها الدراسة بالمدارس والجامعات لنحو أسبوعين وقامت بتوسيع نطاق هذه الإجراءات بالأمس بعد ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 18 إصابة.