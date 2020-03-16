تركيا تفرض زيادة في أسعار البنزين

أنقرة (زمان التركية) – تستعد الحكومة التركية لفرض زيادة في أسعار البنزين عقب قراري الانخفاض الكبيرين اللذين أصدرتهما الأسبوع الماضي.

وعقب هذه الزيادة سيرتفع سعر لتر البنزين بنحو 7 قروش على أن تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف هذه الليلة.

وبهذا سيرتفع متوسط سعر لتر البنزين في أنقرة من 5.55 ليرة إلى 5.62 ليرة في حين سيرتفع في إسطنبول من 5.53 ليرة إلى 5.60 ليرة وسيرتفع في إزمير من 5.63 ليرة إلى 5.70 ليرة.

وكانت أسعار البنزين قد شهدت تراجعين كبيرين الأسبوع الماضي تزامنا مع انخفاض أسعار النفط عالميًا، حيث بات سعر لتر البنزين أرخص من سعر لتر الديزل نتيجة لقراري خفض أسعار البنزين الذين بلغ إجماليهما 1.1 ليرة.

هذا ويبلغ سعر لتر الديزل في أنقرة 5.74 ليرة وفي إسطنبول 5.67 ليرة وفي إزمير 5.75 ليرة.

وهبطت أسعار النفط عالميا بنحو 25 بالمئة.

وقالت تقارير محلية إن سعر البنزين لم يسجل هذا الانخفاض قي تركيا منذ ما يزيد عن عامين.

تعليقًا على ذلك قال الرئيس رجب أردوغان الأسبوع الماضي، إنه “سيعود بالنفع على ميزان المعاملات الجارية”.

ويرتبط سعر المحروقات في تركيا بالسعر العالمي لذلك تعتبر بين الدول الأعلى من حيث أسعار المحروقات مقارنة بمستوى دخل المواطنين.

وتختلف أسعار الوقود في كل ولاية تركية حسب مسافة بعدها عن مصافي البترول، إذ يضاف إلى السعر تكلفة النقل.