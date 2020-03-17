العراق.. تكليف عدنان الزرفي برئاسة الحكومة

بغداد (زمان التركية)ـــ كلف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، البرلماني عدنان الزرفي برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعرب الرئيس العراقي خلال مراسم التكليف التي جرت في قصر السلام بالعاصمة بغداد، عن أمنياته لرئيس الوزراء المكلف بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، وأن يعمل على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، ويحقق تطلعات العراقيين، ويلبي مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة من خلال إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وأن يحافظ على سيادة واستقرار وأمن العراق.

الرئيس برهم صالح قال “الكثير من المهام والاستحقاقات التي ينتظرها الشعب العراقي بكافة مكوناته وأطيافه لا تزال أمامنا، وهي أمانة ومسؤولية في أعناقنا نسعى جميعاً لتحقيقها”.

ويأتي تكليف الزرفي بالمنصب خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وذلك بعد فشل محمد توفيق علاوي في نيل ثقة البرلمان العراقي واعتذاره مطلع هذا الشهر.

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