المركزي التركي يخقض الفائدة 9.75 ويزعم تحسن التضخم!

أنقرة (زمان التركية)ــ هبط البنك المركزي التركي بسعر الفائدة 100 نقطة أساس، على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لمدة أسبوع وقال إن الهدف “تعزيز الانتعاش الاقتصادي” زاعمًا تحسن معدل التضخم.

وخفض المركزي التركي اليوم الثلاثاء سعر الفائدة من 10.75 إلى 9.75 بالمئة.

وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية، برئاسة محافظ البنك مراد أويصال، إن “التوقعات تشير إلى تراجع معدلات النمو العالمية متأثرة بوباء فيروس كورونا، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ البنوك المركزية في الدول المتقدمة والنامية لخطوات منسقة”.

البيان تحدث عن “تحقيق انخفاض سريع في معدلات التضخُّم ساهم في ظهور تحسُّن كبير في رصيد الحساب الجاري”.

وقال “رغم الانخفاض في قيمة الليرة التركية تماشياً مع التطورات العالمية، فإن الانخفاض في أسعار السلع العالمية خصوصاً النفط والمعادن أثّر بشكل إيجابي في التضخُّم”.

وسجل سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الثلاثاء 6.43 ليرة، لتتكبد العملة المحلية أكبر خسارة منذ سبتمبر/ أيلول عام 2018.

وأضاف البيان أن “استمرارية انخفاض التضخم تحمل أهمية كبيرة في تخفيض أسعار الفائدة طويلة الأجل وتعزيز الانتعاش الاقتصادي”.

ورغم حديث البنك المركزي عن تحسن التضخم، إلا أن معدلات التضخم في تركيا تواصل الارتفاع على الصعيدين الشهري والسنوي.

وفي فبراير/ شباط ارتفع مؤشر التضخم العام بنحو 0.35 لى الصعيد الشهري.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في تركيا 12.37% خلال شهر فبراير/ شباط الماضي على أساس سنوي بعدما كان 12.15 بالمئة في يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما سجل التضخم في تركيا خلال ديسمبر/ كانون الثاني 2019 11.84 في المائة.

وأكّد البيان ضرورة الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية من أجل التماشي مع الانخفاض المستهدف للتضخُّم.

وذكر أن البنك المركزي سيستمر في اتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم استقرار الأسعار والاستقرار المالي.

وكان البنك المركزي التركي قرر في 19 فبراير/شباط الماضي، خفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس، ليصبح 10.75 بالمئة.