إفلاس 6 شركات جديدة في تركيا

أنقرة (زمان التركية)– أصدر القضاء التجاري في تركيا قرارات إفلاس جديدة بحق ست شركات.

وتعمل بعض هذه الشركات التي واجهت أزمة ديون في مجالات والإنشاء.

وفيما يلي طرح بأسماء هذه الشركات وفق ما جاء في بوابة الإعلانات الرسمية التركية:

1- أيحاس للإنشاء (Ayhas İnşaat) بمدينة ألازيغ

2- أتاكوم (Atakum İnşaat) للإنشاء بمدينة سامسون

3- يمباش (Yimpaş ) بمدينة يوزجات

4- دريلسان يابي (Derelsan Yapı) بمدينة باليك أسير

5- أجروساي للزراعة (Agrosay Tarım ) بمدينة أكسراي

6- أرج بيليشيم (Arc Bilişim) بمدينة إسطنبول

وزاد انتشار فيوس كورونا في تركيا من الوضع المتأزم للشركات، وفي هذا السياق طرح اقتصاديون وسياسيون على الحكومة حلولا لتقليل المخاطر التي تواجه القطاعين التجاري والصناعي، من بينها الإعفاء المؤقت من الضرائب، وتأجيل تسديد القروض للبنوك.

يشار إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالي الشركات التركية التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.

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