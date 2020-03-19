الأسواق الشعبية في إسطنبول تقتصر على المواد الغذائية فقط

إسطنبول (زمان التركية) – أصدرت رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، قرارا إلى رؤساء البلدات والقرى والأحياء، بإلزام القائمين على الأسواق الشعبية المختلفة ببيع المواد الغذائية فقط للمواطنين لتقليل الازدحام.

رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام اوغلو أعلن اتخاذ عدد من التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الأسواق الشعبية تلبي نحو 80% من احتياجات المواطنين.

وأوضح أكرم إمام أوغلو أنه عقد اجتماعًا مع رؤساء البلدات والأحياء وأوصى بألا تبيع الأسواق الشعبية سوى المواد الغذائية فقط، ضمن إجراءات المدينة لوقف انتشار فيروس كورونا.

كما أعلن إمام أوغلو إلزام البائعين باستخدام الكمامات والقفازات، ووضع مواد تعقيم ومطهرات على مداخل ومخارج مناطق تنظيم الأسواق، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليمات بتعقيم وتطهير أماكن الأسواق بشكل دوري.

وأعلنت تركيا أمس الأربعاء عن ارتفاع إصابات كرورونا إلى 191 حالة إصابة، فيما بلغت حالات الوفاة ثلاثة.