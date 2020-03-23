تركيا.. برلماني يطالب وزير الصحة بعودة المفصولين من المستشفيات لمواجهة كورونا

أنقرة (زمان التركية) – قال نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن مدينة كوجالي، عمرو فاروق جرجرلي أوغلو، إنه حصل على وعد من مع وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، بإعادة موظفي الصحة المفصولين من عملهم عقب انقلاب 2016، إلى الخدمة للاستفادة منهم في مستشفيات الحجر الصحي، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأوضح جرجرلي أوغلو أنه قام بتذكير وزير الصحة خلال المكالمة الهاتفية بوضع 15 ألف عامل بقطاع الصحة تم فصلهم بموجب مراسيم الطوارئ، مفيدا أن الوزير أبلغه باحتمالية توظيف المفصولين في مستشفيات الحجر الصحي.

وذكر جرجرلي أوغلو أنه خلال حالة الطوارئ التي أعقبت انقلاب عام 2016 تم فصل نحو 140 ألف موظف حكومي دون حكم قضائي “من بينهم 15 ألف طبيب وبروفيسور وخبير عناية مركزة وممارس عام وممرض بخدمة الطوارئ وموظف صحة”.

وشدد جرجرلي أوغلو على ضرورة إلغاء العراقيل أمام إعادة أعضاء الطواقم الطبية المفصولين فورا، قائلا: “لا بد من الإنهاء الفوري للتحقيقات الأمنية التي قضت المحكمة الدستورية بعدم قانونيتها وإعادة الطواقم الطبية إلى أعمالهم فورا”.

وصدرت تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية في تركيا عقب انتشار فيروس كورونا.

النائبة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، غامزة تاشيار Gamze Taşçıer، حذرت في تقرير مقدم للبرلمان إلى نقص عدد الأطباء في تركيا، مشددا على ضرورة الإسراع في اتخاذ كل التدابير لمنع انهيار المنظومة الصحية مع التزايد المفاجئ في عدد المرضى.

هذا وأشارت البرلمانية تاشيار إلى وقوع تركيا في موضع حرج مقارنة بالدول الأخرى فيما يتعلق بعدد الأطباء وعدد أسرة المرضى، مشرة في التقرير إلى أن عدد الأطباء في تركيا لكل ألف شخص يبلغ 1.9 أطباء، كما أن عدد الأسرة يبلغ 2.8 سرير لكل ألف شخص.

وأعلنت تركيا الأحد تسجيل 289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد -19” ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1236 حالة إصابة مؤكدة، كما سجلت 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 30 حالة.

وتقول معلومات إن الاعداد الحقيقة لضحايا فيروس كورونا في تركيا أكبر بكثير من المعلن.

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