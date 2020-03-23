23 مارس 2020

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تركيا.. تعليق العمل في 4 محاكم بعد إصابة موظف بكورونا

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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تركيا.. تعليق العمل في 4 محاكم بعد إصابة موظف بكورونا
nesemet

إسطنبول (زمان التركية) – علقت وزارة العدل التركية العمل في أربع محاكم، لمنع تفشي فيروس كورونا بين الموظفين.

يأتي ذلك بعد تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لأحد الموظفين في الدائرة السادسة بمحكمة الجنايات المشددة التابعة لمحكمة الأناضول في إسطنبول.

بحسب وكالة أنباء “DHA” التركية، تم اكتشاف إصابة زوجة محضر أحد المحاكم في تركيا يدعى “U. E.” بفيروس كورونا، والتي تعمل ممرضة في أحد المستشفيات.

وزارة العدل التركية سارعت بإصدار قرار بتعليق العمل في أربع محاكم، كإجراء احترازي لمنع تفشي الفيروس بين الموظفين، مع منح العاملين إجازة حتى إشعار آخر.

وأعلنت تركيا الأحد تسجيل 289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد -19” ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1236 حالة إصابة مؤكدة، كما سجلت 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 30 حالة.

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