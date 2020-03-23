تركيا.. نقل مئات الوافدين من قبرص وسائقي شاحنات قادمة من لبنان للحجر

أنقرة (زمان التركية) – شددت السلطات التركية إجراءات الحجر الصحي للعائدين من الخارج، وفي هذا الإطار وضعت السلطات التركية 395 طالبا عائدا من قبرص الشمالية و44 سائق شاحنة عائدا من لبنان داخل الحجر الصحي لمدة 14 يوما في مرسين.

وتم نقل الطلاب وسائقو الشاحنات إلى ميناء تاشوجو بمنطقة سيليفكا على متن عبارة من ثم اقتيادهم إلى الحجر الصحي برا عقب خضوعهم للفحوصات الطبية.

وتوجهت 11 حافلة كانت تقل الطلاب وسائقي الشاحنات إلى سكن كيركاشيك للطالبات،

وانتظرت الأسر والعائلات ذويهم خارج السكن لرؤيتهم أثناء دخولهم.

على الصعيد الآخر ذكرت ولاية مرسين في بيان حول الحجر الصحي أنه لم يتم رصد أية أعراض سلبية داخل الحجر الصحي.

من جهة أخرى أعلنت السلطات في قبرص الشمالية التابعة لإدارة تركيا حظرًا جزئيًا للتجول، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وسجلت قبرص الشمالية 3 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا “كوفيد -19” ليرتفع اجمالي عدد الإصابات إلى 38.

فيما أعلنت تركيا الأحد تسجيل 289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد -19” ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1236 حالة إصابة مؤكدة، كما سجلت 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 30 حالة.

وكانت الحكومة التركية قدمت 72 مليون ليرة تركية -11 مليون دولار-، كدفعة أولى، إلى قبرص الشمالية، ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

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