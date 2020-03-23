سوريا تعلن إصابة شابة بفيروس كورونا كأول حالة

دمشق (زمان التركية)ـــ كشفت الحكومة السورية تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا، لتعتبر بذلك آخر دولة بالشرق الأوسط تعلن وصول الوباء إليها، في ظل تشكيك بوجود حالات غير مرصودة.

أعلن وزير الصحة السوري الدكتور نزار يازجي عن تسجيل إصابة شابة قادمة من خارج البلاد بفيروس كورونا.

وأوضح وزير الصحة أنه “تم أخذ مسحة من شخص قادم من الخارج ولدى تحليلها تبين أنها إيجابية وهي أول حالة تسجل في سورية”.

وأصرت الحكومة السورية في الأيام الماضية على أنها لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا المتفشي في الدول المجاورة.

وكان وزير الصحة السوري أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن 134 مسافراً سورياً في موجودين بالحجر الصحي في ريف دمشق بعد عودتهم من دول مصابة.

وأعلنت دمشق السبت، تعليق العمل في امؤسسات الحكومية بدءا من أمس الأحد 22حتى إشعار آخر.

وحول الحالة الأولى المصابة بفيروس كورونا، قال الوزير “سيتم العزل الطبي لمدة 14 يوماً وأخذ مسحة من هذه المريضة كل 4 أيام حتى تتماثل للشفاء موضحاً أن عمر المريضة نحو عشرين عاماً ولم تظهر لديها أي أعراض لحالة إصابة كاملة لدى دخولها إلى سورية”. وفق وكالة الأنباء السورية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال منتصف الأسبوع الماضي إن فيروس كورونا أصاب مواطنين في العاصمة دمشق ومحافظات طرطوس واللاذقية وحمص، وقال إن “إصابات كثيرة تم تسجيلها بالفيروس، بعضها قد فارق الحياة وبعضها وضع بالحجر الصحي”.

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