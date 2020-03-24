فيروس كورونا يضرب سوقًا تاريخيًا في إسطنبول

إسطنبول (زمان التركية) – أصدرت السلطات التركية، قرارًا بتقليص ساعات العمل في السوق المغطى “البازار الكبير” بالشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول، ضمن خطة الدولة لتقليل التكدسات لمواجهة فيروس كورونا.

الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة التركية أصدرت قرارًا أمس الاثنين، بتقليل عدد ساعات العمل في السوق المغطى مؤقتًا، لحين الانتهاء من أعمال الفحص للتأكد من خلوه من فيروس كورونا، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين وأصحاب المتاجر.

وأعلنت مديرية الصحة بالمدينة تقليل عدد ساعات العمل داخل “البازار الكبير” لتكون اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا، وحتى الرابعة مساءً.

ومساء أمس تم اكتشاف 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا ليرفع العدد في عموم البلاد إلى 1529، فيما توفي 7 مصابين ليبلغ إجمالى عدد الوفيات بالفيروس 37 حالة.

يشار إلى أن السوق المغطى في إسطنبول، شيد خلال العهد العثماني بأمر من السلطان محمد الفاتح عام 1461 ميلادية.