تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل التلفزيون التركي

أنقرة (زمان التركية) – قالت تقارير محلية إن نتائج تحليل فيروس كورونا المستجد التي خضع لها مدير البث بالتلفزيون التركي (تي آر تي) جاءت إيجابية.

وبهذا قد يكون التلفزيون التركي الذي يضم نحو 10 آلاف موظف سجل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، لمدير البث الذي يبلغ من العمر 56 عاما.

جدير بالذكر أن إدارة التلفزيون التركي منحت العديد من الموظفين بمواصلة العمل من المنزل في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة خلال الأسابيع الماضية، بينما واصل الموظفون، الذين تستوجب وظائفهم وجودهم بمقر العمل، أعمالهم بالتناوب.

وتم منح الموظفين من النساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أذونات إدارية.

وحتى مساء الثلاثاء، بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا 1872 حالة مؤكدة، بالإضافة إلى 44 حالة وفاة.

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