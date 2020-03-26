تركيا تمدد تعليق المدارس والجامعات لفترة إضافية

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة التعليم التركية تمديد تعليق النشاط التعليمي بالمدارس والجامعات داخل البلاد، واستمرار استخدام تقنيات التعليم عن بعد، حتى نهاية شهر أبريل/ نيسان المقبل، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.

وزير التعليم ضياء سلجوق، قال: “الأولوية لدينا لأطفالنا. نحاول تحديد احتياجاتهم التعليمية. وقد بدأنا التعليم عن بعد، وهذا الأسبوع هو أسبوع الاختبارات. وسنواصل البرنامج التعليمي خلال الأسابيع المقبلة أيضًا”.

وأعن أنه قد تقرر تمديد تعليق العمل في الجامعات، بناءً على اقتراح من مجلس العلم، على أن يستمر التعليق حتى 30 أبريل/ نيسان المقبل.

ومساء أمس الأربعاء أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، تسجيل 561 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و 15 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 59 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 2433 حالة مؤكدة.

وكان عضو المجلس العلمي الخاص بمكافحة كورونا، ألباي أزاب، أشار إلى توقعات بارتفاع معدلات الإصابة في تركيا إلى 5 آلاف حالة خلال أربعة أسابيع.

ألباي أزاب قال: “نتوقع أن ترتفع معدلات الإصابة إلى نحو 5 آلاف حالة في غضون 3-4 أسابيع، لكن هذه النسبة الحساسة قد تبلغ 30 ألف حالة. لذا على المواطنين اتخاذ الإجراءات اللازمة والانصياع للتحذيرات. حينها فقط قد نتمكن من حصر الإصابات بين 3-4 آلاف حالة”.

وواصل أزاب الحديث عن الإجراءات المقترح اتخاذها، قائلا: “نبحث أدق التفاصيل لكل الخيارات، ولكن عند اتخاذ أى إجراء فهناك تداعيات وفوائد لهذا الإجراء المتخذ. وهناك أيضا عدة نتائج سلبية سيسفر عنها، وبالتالي لا بد من بحث هذه الخيارات جيدا. حاليا لا نفكر في أمر كحظر التجوال، نظرا لأننا لم نبلغ هذه المرحلة بعدُ، ولسنا بحاجة لوضع مشابه لما يحدث في إيطاليا، لكننا نواصل تذكير المواطنين بمسألة الحفاظ على عدم الاختلاط.”

وتقول معلومات إن الأعداد الحقيقة لضحايا فيروس كورونا في تركيا أكبر بكثير من المعلن رسميًا.