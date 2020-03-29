‎مجموعة إعلامية تركية تؤكد إصابة عاملين فيها بكورونا

إسطنبول (زمان التركية) -أكدت مجموعة دمير أورين “Demirören” الإعلامية التركية، إصابة عدد من العاملين لديها بفيروس كورنا المستجد (كوفيد- 19).

الفحوصات الطبية أكدت إيجابية حالة أحد العاملين بمجموعة دمير أورين الإعلامية، خلال عمله من المنزل في الفترة الأخيرة.

وكانت المجموعة أعلنت في وقت سابق تطهير منطقة الكافيتيريا في مبنى القنوات التليفزيوينية بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد الأمن بالفيروس، وأنها ستقوم بغلق المبنى كإجراء احترازي، مع إصدار قرار باستمرار العمل من المنزل.

إلا أنه تبين فيما بعد أن أحد العاملين في المجموعة، ظهرت عليه أعراض إصابة مؤكدة بالفيروس خلال عمله من المنزل، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى.

يشار إلى أن المجموعة تعرضت الأسبوع الماضي إلى انتقادات، بسبب وقف استقبال المراسلين والمصورين، ومنع دخولهم ، بعد انتشار إصابات فيروس كورونا، إلا أن المجموعة نفت تلك الادعاءات وأكدت أنها تتبع أعلى معايير النظافة والتطهير والتعقيم.

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