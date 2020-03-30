تركيا.. التحقيق مع أكثر من 400 شخص بسبب كورونا!

أنقرة (زمان التركية)ــ كشف وزير العدل التركي عبد الحميد جول اليوم الإثنين عن فتح تحقيقات مع مئات الاشخاص بسبب “استغلال” فيروس كورونا الذي انتشر في البلاد.

وزير العدل أشار إلى فتح النيابات تحقيقات ضد 459 شخص في 58 مدينة خلال الأسبوعين الماضيين.

قال جول: “يوجد قانون لمن يحاولون استغلال المرحلة الاستثنائية التي نشهدها بسبب الخطر الناجم عن الفيروس”.

وكانت وزارة الداخلية التركية تحدثت في الأسبوع الأخير عن ملاحقة وتوقيف أكثر من 200 شخصًا بسبب “منشورات مستفزة ولا أساس لها تتعلق بفيروس كورونا”، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتخضع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا إلى مراقبة شديدة.

وسجلت تركيا حتى مساء الأحد 9 آلاف و217، إصابة و131 وفاة بفيروس كورونا، وكشفت وزارة الداخلية التركية، اليوم الإثنين عن خضوع 39 منطقة سكنية في 18 ولاية، لحجر صحي كامل.

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