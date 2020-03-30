داود أوغلو يدعم عمدة بلدية العاصمة

أنقرة (زمان التركية) – أبدى رئيس حزب المستقبل، في تركيا، أحمد داود أوغلو، دعمه لمبادرة أعلنها عمدة بلدية العاصمة أنقرة، منصور يافاش، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض.

أحمد داود أوغلو أكد لمنصور يافاش خلال اتصال هاتفي، دعمه لحملة “6 ملايين إنسان على قلب واحد” التي أطلقتها البلدية لدعم التجار الذين أوقفوا أنشطتهم التجارية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وسجلت تركيا حتى مساء الأحد 9 آلاف و217 إصابة و131 حالة وفاة بفيروس كورونا.

نائب رئيس حزب المستقبل، فيراموز أوستون، نشر تغريدة على “تويتر”، أوضح فيها أن داود أوغلو هنأ يافاش بإطلاق حملة “6 ملايين إنسان على قلب واحد”، مشيرًا إلى أن حزب المستقبل أعلن مساعدته في الحملة بعدد 500 صندوق مواد غذائية.

ونقل عن داود أوغلو قوله: “اليوم هو يوم يستوجب نسيان الأحزاب للسياسية، وتكاتفها معًا. لذلك، سندعم هذه الحملة من حزبنا حتى نهايتها”.

وطبقت تركيا عدة تدابير لمواجهة فيروس كورونا، من بينها تخفيض ساعات عمل المحال التجارية، وتحديد عدد الزبائن داخل المتاجر، بما يمنع الازدحام.

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