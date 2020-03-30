30 مارس 2020

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دفن متوفى بفيروس كورونا أعلى قمة جبل (صور)

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فى :آخر الأخبار, العالم
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دفن متوفى بفيروس كورونا أعلى قمة جبل (صور)
nesemet

كابول (زمان التركية)ـ دفن أحد المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، فوق قمة جبل بمقاطعة هيرات الأفغانية بالقرب من الحدود الإيرانية.

السلطات الأفغالية أعلنت اليوم الإثنين أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد وصلت إلى 145 حالة، من بينهم 4 من قوات حلف الناتو والتحالف الدولي بالإضافة ودبلوماسيين أجنبيين.

وسجلت مقاطعة هيرات الغربية وحدها 106 إصابة بفيروس كورونا بعد الإعلان اليوم عن 22 إصابة جديدة.

آخر المتوفين بسبب كورونا دفن فوق قمة أحد الجبال في منطقة نائية بمقاطعة هيرات القريبة من الحدود الإيرانية.

وفرضت السلطات الأفغانية يوم السبت، حظر تجول لمدة 21 يوما في العاصمة كابول، وفي ثلاث مدن غربية هي هيرات وفرح وزارانج.

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