الشرطة تلاحق تركيا هرب من الحجر الصحي لسبب عجيب

أنقرة (زمان التركية) – لاحقت الشرطة التركية مواطنًا تركيًا بعد هروبه من الحجر الصحي الذي كان يخضع له للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

الشرطة تمكنت من القبض على المواطن آيدين أ. (44 عاما) داخل منزله بمدينة قيصري بعد فراره من مستشفى كلية الطب التابعة لجامعة أرجيس.

أبلغ المسؤولون بالمستشفى أبلغوا قوات الأمن بأن المواطن تمكن من الهروب في حوالي الساعة 17:00.

الشرطة تحركت للقبض على آيدين، وفرضت طوقًا أمنيا في شارع “ماناكشلي” بحي “أسنيورت” في بلدة مليك جازي حيث يقيم مما أسفر عن إلقاء القبض عليه داخل منزله.

آيدين بعد إلقاء القبض عليه أبلغ عناصر الشرطة أن هروبه من الحجر الصحي يرجع إلى عجزه عن شرب السجائر والشاي.

وفور رؤيته عناصر الشرطة خرج آيدين أمام البناية وأبلغ الشرطة أنه لا يرغب في العودة إلى الحجر الصحي.

أيدن قال متحديا الشرطة “سأهرب مجددا إن تم وضعي في ذلك الطابق الثالث والخامس. أنا مريض صرع وهربت لعدم تمكني من شرب السجائر والشاي”.

هذا وتمكن عناصر الشرطة من إقناع آيدين بمرافقتهم. وتوجهت فرق طبية ترتدي زيا خاصا إلى موقع الحادثة وقامت باقتياد آيدين إلى المستشفى.

وحتى مساء الأربعاء ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا إلى 15 ألفًا و679 حالة إصابة مؤكدة، بالإضافة إلى 277 حالة وفاة.

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