كورونا.. بروفيسور تركي يحذر: الوضع قد يخرج عن السيطرة!

أنقرة (زمان التركية) – أفاد خبير الأمراض المعدية التركي، البروفيسور محمد جيهان، أن السيطرة على تفشي وباء كورونا ستصبح أكثر صعوبة إن عجزت تركيا عن تخفيف سرعة انتشار الفيروس المستجد في المرحلة الحالية.

وحتى مساء الأربعاء ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا إلى 15 ألفًا و679 حالة إصابة مؤكدة، بالإضافة إلى 277 حالة وفاة.

وأشار جيهان، رئيس جمعية الأمراض المعدية والأمراض المعدية لدى الأطفال بكلية الطب في جامعة حاجي تبه، إلى أهمية مكافحة الفيروس وانحسار انتشاره خلال الأسبوعين القادمين، محذرا من خروج الأمور عن السيطرة في حال العجز عن كبح جماح الفيروس خلال المرحلة الحالية.

وأضاف جيهان أن عملية التصدي للفيروس ستطول، وأن المرحلة الحالية مهمة وحاسمة لكون الإصابات لا تزال في مستويات يمكن السيطرة عليها.

قال: “سيصعب السيطرة على الفيروس لاحقا إن لم نتمكن من خفض سرعة انتشاره في المرحلة الحالية. عدد الإصابات يتزايد ويتسارع كلما ازداد عدد الفحوصات. ولهذا يتوجب على المواطنين خفض اللقاءات والتواصل الاجتماعي إلى أقل معدلات ممكنة”.

وفي السياق ذاته حذر المدير العام لموسسة “KONDA” التركية للدراسات والأبحاث، بكير أغيردير، من أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، يهدد عددا كبيرا من المواطنين في تركيا.

بكير أغيردير أشار إلى أن الأطباء والعلماء يحذرون من أن الخطر الأكبر لفيروس كورونا يكون على كبار السن (أكبر من 65 عامًا) أو المصابين بأمراض مزمنة، مشيرًا إلى ثلث الشعب التركي إما من كبار السن أو مصابين بأمراض مزمنة.

وجدد عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، المطالبة بفرض حظر تجوال في إسطنبول، مع الإعلان عن أنها باتت بؤرة تفشي فيروس كورونا في تركيا.

إمام أوغلو قال في تغريدة، الأربعاء: “لقد أعلن السيد وزير الصحة فخر الدين كوجا أن إسطنبول هي بؤرة الوباء في تركيا، كما أوضحنا من قبل. وأعلن أن نحو 60% من أعداد المرضى في إسطنبول. يجب أن يتم فرض حظر تجوال في إسطنبول وحدها على الأقل”.

وزير الصحة فخر الدين كوجا، لفت مساء الأربعاء إلى أن إسطنبول الأعلى من حيث الإصابات في تركيا، وقال إن 8 آلاف و852 حالة رصدت في مدينة إسطنبول، أي أكثر من نصف الإصابات في تركيا.

كما ذكر أن إسطنبول وحدها شهدت 177 حالة وفاة، من بين 277 إجمالي حالات الوفاة، مشيرًا إلى أن 80% من حالات الوفاة لأشخاص أكبر من 60 عامًا.

فيما حلت إزمير في المركز الثاني من حيث الإصابات، بعدد 813 حالة إصابة، ثم العاصمة أنقرة بعدد 712، ثم قونيا بعدد 584، ثم كوجالي بعدد 410.

وسجلت تركيا أمس أول حالة وفاة بين الطاقم الطبي، لطبيب أمراض باطنة، فيما يبلغ عدد الإصابات بين الأطباء والممرضين 601 حالة.

وفرضت وزارة الداخلية يوم الإثنين حجرًا صحيًا كاملا، على 39 منطقة سكنية في 18 ولاية.

وقالت الداخلية، في بيان إن الحجر الشامل يطبق حاليا على بلدة واحدة و6 أحياء و28 قرية و4 مزارع في 18 ولاية من أصل 81 في عموم تركيا.

وكان البروفيسور المتخصص في علم الأحياء المجهرية سليم بادور، أوضح أن تحذيرات عدم الخروج من المنازل قد تستمر حتى نهاية عام 2021، موضحًا أنه يستند في توقعه إلى تقرير أعدته الكلية الإمبراطورية في إنجلترا وفقًا لحسابات رياضية.

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