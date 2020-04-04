تركيا.. كورونا يصيب قاضيين بالمحكمة الدستورية

أنقرة (زمان التركية) – كشفت تقارير صحفية تركية اليوم السبت أن اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية في تركيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية.

وأشارت صحيفة “جمهوريت” إلى أن الإعلان عن إصابة عضو المحكمة الدستورية المذكور جاء بعد أيام من إصابة عضو آخر شارك في انتخابات رئاسة المحكمة أيضًا، لافتًا إلى احتمالية إصابة القضاة الآخرين بالعدوى أيضًا خصوصا وأن العضو المصاب شارك في صورة جماعية للقضاة عقب انتخاب الرئيس الجديد للمحكمة.

ووفق خبر الصحيفة، أحد العضوين المصابين بالفيروس اختلط بالعشرات من زملائه خلال انتخابات رئاسة المحكمة التي أقيمت في 24 مارس/ آذار الماضي وأسفرت عن انتخاب محمد أكارجا رئيسًا للمحكمة العليا بأغلبية 297 صوتا، على خلفية بلوغ سلفه إسماعيل رشدو جيربت سن التقاعد.

وكان وزير الصحة في تركيا فخر الدين كوجا، أعلن الجمعة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 20921 والوفيات إلى 425، في إنفجار كبير بالأرقام.

الرئيس التركي رجب أردوغان أعلن أمس قرارين في إطار مواجهة فيروس كورنا، الأول تطبيق حظر تجوال شامل على كل من هم دون سن 20 عامًا، مع استمرار تطبيق الحظر على من هم أكبر من 65 عامًا، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

كما أصدر أردوغان قرارًا بمنع الدخول والخروج من 31 مدينة كبرى من بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة.

حزمة القرارات الجديدة تشمل أيضًا إلزام المواطنين بارتداء الأقنعة الطبية “الكمامات” في المواصلات والأماكن العامة إجباريًا، والابتعاد 3 خطوات عن الآخرين، مؤكدًا تطبيق عقوبات قضائية وإدارية على المخالفين للقرار.

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